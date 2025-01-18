В Свердловской области нашли мужчину, прикурившего от Вечного огня

В Ирбите местный житель стал фигурантом уголовного дела, прикурив от Вечного огня на мемориале. Об этом сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

11 января обвиняемый на площади Маршала Жукова, перешагнул через ограждение и прикурил сигарету от Вечного огня. По данным URA.ru, задержанный ранее был судим, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый раскаялся и полностью признал свою вину.

До этого сообщалось, что смоленские подростки жгли палки в Вечном огне и подкуривали от него сигареты. Инцидент произошел в сквере Памяти Героев. Трое подростков, которым на вид около 14 лет, осквернили Вечный огонь. Очевидец проснулся от их криков и записал происходящее на видео. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Похожий случай произошел в Красном Селе 5 января. Два восьмилетних мальчика потушили Вечный огонь. Один из них подбежал к нему и пнул туда снег, а второй набрал охапку и бросил туда же. Через некоторое время детей нашли и доставили в отдел полиции, где провели с ними профилактическую беседу.

Ранее житель Нижегородской области исказил данные о героях ВОВ и получил штраф в 4 млн рублей.