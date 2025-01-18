Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области нашли мужчину, прикурившего от Вечного огня

В Свердловской области задержан мужчина, прикуривший от Вечного огня
close
СУ СК России по Свердловской области

В Ирбите местный житель стал фигурантом уголовного дела, прикурив от Вечного огня на мемориале. Об этом сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

11 января обвиняемый на площади Маршала Жукова, перешагнул через ограждение и прикурил сигарету от Вечного огня. По данным URA.ru, задержанный ранее был судим, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый раскаялся и полностью признал свою вину.

До этого сообщалось, что смоленские подростки жгли палки в Вечном огне и подкуривали от него сигареты. Инцидент произошел в сквере Памяти Героев. Трое подростков, которым на вид около 14 лет, осквернили Вечный огонь. Очевидец проснулся от их криков и записал происходящее на видео. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Похожий случай произошел в Красном Селе 5 января. Два восьмилетних мальчика потушили Вечный огонь. Один из них подбежал к нему и пнул туда снег, а второй набрал охапку и бросил туда же. Через некоторое время детей нашли и доставили в отдел полиции, где провели с ними профилактическую беседу.

Ранее житель Нижегородской области исказил данные о героях ВОВ и получил штраф в 4 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами