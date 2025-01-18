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Россиянин 15 раз перевел деньги мошенникам, несмотря на сомнения

В Пензе мужчина 15 раз перевел деньги мошенникам
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Shutterstock

Житель Пензы поверил мошенникам и остался без 150 тысяч рублей, мужчина пошел в банк и совершил 15 переводов на неизвестные счета. Об этом сообщает ГТРК Пензы.

В экстренные службы обратился житель Пензы, мужчина позвонил по телефону 112 и попросил связать его с полицейскими. Стражам порядка пострадавший рассказал, что с ним связались неизвестные.

Незнакомцы убедили его перевести на разные счета имевшиеся накопления, несмотря на сомнения, россиянин пошел в банк и совершил 15 переводов по 10 тысяч рублей. Причину своего поступка он объяснить не смог. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Камчатки переиграл телефонных мошенников, заставив их дважды перевести ему деньги. С безработным россиянином связались неизвестные, которые предложили мужчине совершить поджог полицейского автомобиля и пообещали ему 200 тысяч рублей. Мужчина сделал вид, что согласился, и попросил у аферистов предоплату в сумме 50 тысяч рублей. Получив деньги, он потратил их на алкоголь и потребовал еще 20 тысяч. Когда злоумышленники перевели второй аванс, мужчина снова закупился спиртным и перестал отвечать на звонки преступников.

Ранее в Москве школьница отдала мошенникам почти полмиллиона рублей, чтобы «спасти родителей».

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