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Российская школьница упала с третьего этажа, пытаясь сбежать из дома

В Петербурге школьница попыталась сбежать из дома и выпала из окна
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Vladimir Baranov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге с высоты упала школьница, которая хотела сбежать из дома через окно. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел ранним утром 15 января на проспекте Ветеранов. 16-летняя девушка собиралась уйти из квартиры незамеченной и решила вылезти через окно. Попытка оказалась неудачной, и несовершеннолетняя упала с высоты третьего этажа.

В результате потерпевшая получила травму коленного сустава правой ноги и была доставлена в больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести, девушка продолжает находиться под наблюдением медиков.

Ранее 12-летний мальчик угнал у отца машину и уехал в никуда, потому что ему не нравилось дома.

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