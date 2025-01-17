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Челябинка получила маткапитал и пособия на несуществующих детей

В Челябинске женщина получила маткапитал и пособия на несуществующих детей
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Shutterstock

В Челябинске 49-летняя местная жительница получила два миллиона рублей на двух несуществующих детей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что жительница Красноармейского района предоставила в районный ЗАГС ложные сведения якобы о рождении двух детей-близнецов и получила свидетельства о рождении. После этого она подала документы на получение маткапитала, позже она обналичила сертификат. Она также получила социальные пособия.

Примерно через два года она решила повторить преступную схему и таким же обманным путем получила деньги от государства якобы за рождение третьего ребенка. В общей сумме она незаконно получила около двух миллионов рублей.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при получении социальных выплат.

Ранее россиянка купила свидетельство о рождении несуществующей дочери и получила маткапитал.

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