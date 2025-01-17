Секс-работница угнала машину у полицейского, который стал ее клиентом

В США машину полицейского угнала нанятая им проститутка, сообщает WAVY.

В конце декабря Джейрон Гарри, офицер полиции из Хэмптона, штат Виргиния, познакомился через приложение с 20-летней проституткой Алексус Коупланд. Он заплатил девушке $100 за секс. Пара провела время в постели, а затем полицейский пригласил партнершу присоединиться к нему в душе, однако Коупланд так и не появилась в ванной. Вернувшись в комнату, мужчина обнаружил, что его телефон, бумажник, а также ключи от служебной машины исчезли.

Офицер сообщил о произошедшем в полицию Вирджинии-Бич, вскоре угнанную секс-работницей машину отследили. Девушка находилась в ней с неким мужчиной, которого она назвала своим «папочкой», и заявила, что полицейский якобы разрешил ей воспользоваться его машиной. Коупленд арестовали, а Гарри уволили из полиции, но не стали привлекать к ответственности.

Ранее полицейский из Флориды врезался в припаркованную машину, отвлекшись на порно.