Для российской молодежи возможность самореализации оказалась важнее зарплаты

HR-бренд компании является ключевым фактором при выборе работы – особенно среди сотрудников в возрасте до 25 лет, которые уделяют большое внимание репутации и корпоративным ценностям. В своих предпочтениях жители Москвы мало отличаются от представителей городов-миллионников России, а вот разница во мнениях людей молодого и старшего возраста бывает весьма заметна. Так, половина молодых кадров считает, что возможность профессионального и личного развития на работе более значима, чем размер финансового вознаграждения. Наличие корпоративной культуры как важный критерий отмечают 60% всех респондентов, а схожие ценности, репутацию и престиж – 46%.

Таковы данные совместного исследования коммуникационного агентства LikePR и исследовательской компании Aquarelle Research, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В качестве драйверов при выборе работы жители городов-миллионников в первую очередь спонтанно называют зарплату (43%) и стабильность компании (17%). Для женщин важен климат в коллективе и расположение офиса – это отметили 12% респонденток, а также адекватность и вежливость коллег (по 5%).

Возможность самореализации и удовольствие от работы особенно значимы для респондентов в возрасте от 18 до 25 лет – так ответили 51% представителей категории. При этом половина опрошенных старшего поколения (46+ лет) считают, что работа нужна прежде всего для обеспечения финансовой стабильности и комфортного уровня жизни.

Коллектив и наличие корпоративной культуры называют важным критерием 60% респондентов, репутацию компании и схожие ценности – 46%, причем этот параметр более популярен среди молодежи. Социальный пакет и ДМС упоминают 22% опрошенных, возможность обучения – 21%.

Хотя материальное вознаграждение остается главной мотивацией при выборе работодателя, в случае равных зарплат люди склонны выбирать оффер от организации, которая предлагает более удобный график – это отметили 53% респондентов. Также в топ-5 характеристик компании (без учета финансовой составляющей) вошли «белая» зарплата (39%), официальное трудоустройство (37%), расстояние от дома до офиса (35%) и наличие премий (34%).

79% опрошенных заинтересованы в работе в коммерческом секторе, 68% готовы рассматривать предложения от государственных предприятий, причем это более характерно для респондентов старшего возраста, а также для работающих на одном месте более 10 лет. Некоммерческие организации согласны выбирать 42% опрошенных.

Анна Пузыренко, основатель коммуникационного агентства LikePR:

«В работе над HR-брендом нельзя преуменьшать роль молодых кадров. Именно они часто становятся амбассадорами компании, которые охотнее всего делятся информацией о своей работе и ее преимуществах. Если ваша организация предлагает возможности для саморазвития, профессионального роста и внутреннего предпринимательства, об этом обязательно надо уметь говорить. Также важно мотивировать работников делиться своими впечатлениями и опытом от программ. В первой части нашего исследования мы выяснили, что 77% сотрудников рассказывают знакомым о своей работе, а близкий круг общения, в свою очередь, является самым надежным источником информации для 90% людей. Эти цифры стоит учесть работодателям, которые хотели бы видеть органический рост HR-бренда».

Анастасия Козловская, руководитель исследовательского агентства Aquarelle Research:

«Принципиально важно, чтобы ценности HR-бренда не оставались просто красивыми формулировками на бумаге – они обязательно должны быть реализованы в корпоративной культуре. Только такой подход создаст основу для эффективного «сарафанного радио» и привлечения новых сотрудников, в том числе молодежи. Если говорить об актуальных ценностях, мы рекомендуем сфокусироваться на следующих аспектах: возможности для роста, понятный карьерный трек, прозрачность процессов и отношений внутри компании, а также социальная ответственность».

Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров:

«Наш опыт подтверждает, что в условиях современного рынка труда молодежь отдает предпочтение возможности самореализации и получению удовольствия от работы, зачастую считая эти факторы не менее важными, чем уровень заработной платы. Наличие программ поддержки и образования персонала, а также внимание к ментальному здоровью сотрудников становятся ключевыми для формирования позитивного имиджа работодателя. Молодежь сегодня ожидает от работодателей не только конкурентоспособных условий труда, но и создания поддерживающей среды, способствующей их профессиональному и личностному росту, что подтверждается результатами исследования».

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