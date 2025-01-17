Мужчина неожиданно для себя украл из больницы три ампутированные ноги

В Румынии мужчина неожиданно для себя похитил из больницы три ампутированные ноги. Об этом сообщает Romania Insider.

По информации издания, инцидент произошел 10 января в одном из медучреждений Бухареста. Администрация больницы обратилась в полицию с заявлением о похищении неизвестным мужчиной мешка с тремя ампутированными ногами с закрытой территории. Позже две конечности нашли возле бака с медицинскими отходами, а еще одну — на соседней улице.

Вор попал в объектив камеры видеонаблюдения — на нем были маска, куртка и спортивные штаны. Полицейским удалось поймать его через несколько дней. Во время допроса мужчина рассказал, что планировал украсть пластиковые бутылки для последующей сдачи на переработку за деньги, но случайно украл конечности, так как не знал, что находится в мешке.

За халатное обращение с ампутированными конечностями больницу оштрафовали. Отмечается, что администрация медучреждения проводит собственное расследование.

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