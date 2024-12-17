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В Канске инвалид избил пенсионерку протезом ноги и украл драгоценности

В Красноярском крае осудили инвалида, избившего пенсионерку протезом ноги

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Канске соседа, избившего пенсионерку протезом ноги, отправили в колонию на 5 лет. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Инцидент произошел в майские праздники, жительница Канска пригласила в гости знакомых, на посиделки заглянул 42-летний сосед по дому и с разрешения хозяйки квартиры прошел за стол. Когда гости разошлись, пенсионерка попыталась выпроводить нетрезвого мужчину. Дойдя до лифта, он напал на женщину. Злоумышленник сорвал с нее золотые цепочки и ударил кулаком по лицу. Когда потерпевшая упала, мужчина избил ее металлическим протезом ноги и скрылся.

Подозреваемого удалось задержать. В ходе расследования он не признал своей вины, заявив, что золото нашел на улице. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет и трех месяцев с отбыванием в колонии особого режима.

До этого сообщалось, что в Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемую в разбойном нападении. Женщина ограбила соседку и отобрала у нее сумку. Злоумышленница знала, что накануне соседка получила пенсию, она подкараулила ее в подъезде и несколько раз ударила ее по голове, затем выхватила сумку и скрылась.

Ранее красноярец избил пенсионерку из-за неправильной парковки.

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