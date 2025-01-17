Российская школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры

В тюменской школе десятилетняя девочка сломала позвоночник на уроке физкультуры. Этой историей заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, он поручил своим коллегам провести проверку по обращению матери потерпевшей. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Как рассказала родственница ребенка, два педагога на время ушли из спортзала, оставив детей одних. Те начали баловаться, и один из спортивных матов упал на потерпевшую и придавил ее.

«Пострадавшая получила компрессионные переломы позвонков, ей потребовалась госпитализация. До настоящего времени школьница нуждается в лечении», — рассказали в СК.

Женщина отметила, что обращалась в компетентные органы по поводу случившегося, но так и не получила ответа. Тогда мать младшеклассницы написала Бастрыкину.

Ранее в Петербурге девочка упала на гололеде у школы и сломала позвоночник.