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Российская школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры

В тюменской школе девочка сломала позвоночник на уроке физкультуры
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Дмитрий Дмитриев/РИА «Новости»

В тюменской школе десятилетняя девочка сломала позвоночник на уроке физкультуры. Этой историей заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, он поручил своим коллегам провести проверку по обращению матери потерпевшей. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Как рассказала родственница ребенка, два педагога на время ушли из спортзала, оставив детей одних. Те начали баловаться, и один из спортивных матов упал на потерпевшую и придавил ее.

«Пострадавшая получила компрессионные переломы позвонков, ей потребовалась госпитализация. До настоящего времени школьница нуждается в лечении», — рассказали в СК.

Женщина отметила, что обращалась в компетентные органы по поводу случившегося, но так и не получила ответа. Тогда мать младшеклассницы написала Бастрыкину.

Ранее в Петербурге девочка упала на гололеде у школы и сломала позвоночник.

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