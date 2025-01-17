Россиянам назвали самые опасные виды ботов

Депутат Немкин: в сети много опасных ботов, которые используют мошенники

Боты за последнее время стали распространенным инструментом мошенников. Их применяют для заражения устройств вирусами, DDoS-атак, распространения фальшивых ссылок, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Бот может прислать ссылку на фишинговый сайт, перейдя по которой человек раскроет свои личные данные, включая банковскую информацию, преступникам. Чаще такие боты работают через электронные письма, сообщения в соцсетях и мессенджерах, выдавая себя за сервисы известных компаний.

Опасны и боты, разработанные специально для совершения атак, в том числе DDoS. Они перегружают серверы информацией, закрывая к ним доступ пользователей, нарушают работу бизнеса, крадут данные и вызывают их утечку, нанося в конечном итоге значительный ущерб.

«Кроме того, выделяются боты для взлома учетных записей, которые используют метод перебора паролей или эксплуатируют уязвимости в системах безопасности», — отметил депутат.

Есть также боты, распространяющие среди пользователей вредоносное ПО. Применяются для этого фейковые обновления, зараженные ссылки, файлы. Такие боты могут перехватить данные, причем делают они это тайно — пользователь заметит их не сразу.

Немкин посоветовал всегда использовать на устройствах антивирусники, пользоваться настройками безопасности и очень осторожно относиться к действиям в интернете.

IT-специалист до этого предупреждал, что боты-мошенники, выманивающие пароли, звонят с неофициальных номеров. Также их можно отличить по дефектам в их речи или паузам «невпопад», мгновенному звонку при попытке зайти в приложение.

Ранее в России зафиксировали всплеск разведывательных кибератак.