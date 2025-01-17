В Самарской области реконструировали образовательный центр

В Отрадном при поддержке «Роснефти» реконструировали гимназию «Гармония»

В городе Отрадный Самарской области при поддержке «Самаранефтегаза (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») и правительства региона реконструировали здание гимназии «Гармония», сообщает пресс-служба компании.

Реконструкцию гимназии площадью 4,5 тыс. кв. м. провели впервые за 60 лет работы образовательного центра. В здании заменили инженерные коммуникации, конструктивные элементы, отделку и сигнализацию.

В «Роснефти» отметили, что проект реконструкции направлен на поддержку сферы образования в рамках реализации национальных целей развития, которые определил президент России Владимир Путин.

Всего в гимназии, входящую в число победителей всероссийского конкурса «100 лучших школ России», обучаются почти 800 детей. Также в образовательном центре в рамках центра «Точка роста» проводятся мероприятия естественнонаучной и технической направленности.