Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Самарской области реконструировали образовательный центр

В Отрадном при поддержке «Роснефти» реконструировали гимназию «Гармония»
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В городе Отрадный Самарской области при поддержке «Самаранефтегаза (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») и правительства региона реконструировали здание гимназии «Гармония», сообщает пресс-служба компании.

Реконструкцию гимназии площадью 4,5 тыс. кв. м. провели впервые за 60 лет работы образовательного центра. В здании заменили инженерные коммуникации, конструктивные элементы, отделку и сигнализацию.

В «Роснефти» отметили, что проект реконструкции направлен на поддержку сферы образования в рамках реализации национальных целей развития, которые определил президент России Владимир Путин.

Всего в гимназии, входящую в число победителей всероссийского конкурса «100 лучших школ России», обучаются почти 800 детей. Также в образовательном центре в рамках центра «Точка роста» проводятся мероприятия естественнонаучной и технической направленности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами