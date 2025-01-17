На Украине задержали трех мужчин в форме, пытавшихся попасть в Молдавию

Трех украинцев в форме задержали в Одесской области при попытке покинуть страну

Три украинца пытались пересечь границу и попасть в Молдавию, притворившись военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в официальном Telegram-канале.

По информации правоохранительного органа, мужчин в военной форме задержали в Одесской области. Пограничники заметили подозрительных людей, когда они пытались незаконно покинуть территорию страны.

В заявлении отмечается, что граждане прибыли в регион из Киева. Они хотели попасть в Молдавию и с этой целью обратились к организатору соответствующих «путешествий», который посоветовал им приобрести тактическую одежду — камуфляж, перчатки и армейские берцы.

«За содействие в преодолении приднестровского сегмента украино-молдавской границы [мужчины] заплатили ему (куратору. — «Газета.Ru») по $4 тыс.», — говорится в публикации.

Из текста следует, что в отношении задержанных были возбуждены дела об административном правонарушении. Сотрудники профильных органов уже передали материалы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее на Украине задержали россиянина, пытавшегося пешком попасть в Словакию.