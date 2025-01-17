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Россиян предупредили о скрытом мошенничестве в сфере услуг и ремонта

Юрист Хаминский: в сфере услуг россиян часто обманывают, накручивая ценники
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Freepik

В сфере услуг, включая ремонт на дому, часто можно нарваться на мошенничество. Мастера обманывают россиян, преувеличивая проблему и завышая ценник на свою работу в несколько раз, предупредил в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Сегодня люди чаще ищут мастеров для тех или иных услуг в интернете, но нужно относиться с опаской к объявлениям и красивым обещаниям, так как можно столкнуться с завышенной ценой на работу и явным обманом, отметил юрист. Мастера часто злоупотребляют доверием заказчиков — именно по этой причине в ходе ремонта они внезапно обнаруживают все новые и новые неполадки.

«Клиент, особенно если это пожилой человек, не разбирающийся в технике, только разводит руками и соглашается оплатить дополнительные работы и запчасти, — пояснил Хаминский. — Таким образом, стоимость услуг относительно первоначально заявленной может увеличиться в пять-десять раз».

В качестве примера юрист привел ситуации, когда у человека перестал работать роутер из-за того, что отошел провод, или телеприставка отключилась, потому что ее вовремя не перезагрузили. А мастер, вызванный для ремонта, может растянуть работу на часы, делая вид, что исправляет серьезные и многочисленные неполадки. Это приведет к тому, что в счет за услуги включатся диагностика, разборка, сборка, чистка, настройка, техобслуживание, объяснил Хаминский.

Юрист призвал россиян заранее обсуждать по телефону поломку и стоимость ремонта, а затем уточнять ее у мастера. На дополнительные услуги, вроде диагностики, тоже нужно соглашаться только после уточнения цены.

«Такой алгоритм требует определенной твердости, зато в последующем сбережет немало денег и нервов», — заключил специалист.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать активизации мошенников.

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