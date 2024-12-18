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Красноярец с игрушечным пистолетом избил и ограбил пенсионерку

В Красноярском крае мужчина с игрушечным пистолетом ограбил пенсионерку

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Global Look Press

В Ужуре Красноярского края задержан местный житель, который отобрал у пенсионерки кошелек с деньгами, угрожая ей пистолетом. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Инцидент произошел днем на улице Чкалова, неизвестный напал на 64-летнюю пенсионерку во дворе дома. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник несколько раз ударил пожилую женщину, отобрал у нее сотовый телефон стоимостью 7,5 тысяч рублей и кошелек, в котором находилось 2,5 тысячи рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Спустя несколько часов грабителя задержали, им оказался 46-летний ранее судимый местный житель. Полицейские изъяли у него сотовый телефон, часть денежных средств и игрушечный пистолет. Возбуждено уголовное дело о разбое, обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемую в разбойном нападении. Женщина ограбила соседку и отобрала у нее сумку. Злоумышленница знала, что накануне соседка получила пенсию, она подкараулила ее в подъезде и несколько раз ударила ее по голове, затем выхватила сумку и скрылась.

Ранее в Канске инвалид избил пенсионерку протезом ноги и украл драгоценности.

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