В Госдуме не разделяют идею признать вегетарианство экстремизмом

Если взрослый человек решил, что не хочет есть мясо, в этом нет ничего плохого. Так глава комитета Госдумы по здравоохранению отреагировал на предложение признать вегетарианство экстремизмом и запретить в России.

«Я не разделяю желание признать вегетарианство экстремизмом, поэтому не думаю, что эта идея каким-то образом найдет отклик у депутатов Государственной думы. Обращение я не видел. Что касается вегетарианства, ничего плохого в этом не вижу, если это касается взрослых людей. Есть же несколько видов. Вегетарианство позволяет по-моему яйца есть, молоко употреблять в пищу, а веганство — это полностью растительная пища. Вот что касается вегетарианства, у меня нет никаких на этот счет негативных эмоций. Не вижу ничего плохого, если человек для себя решил, что не хочет есть мясо. Это его право, и проблем со здоровьем у таких людей не возникает, если они компенсируют белок животных растительными белками», — сказал Леонов.

Что же касается детей, то в их рационе обязательно должны присутствовать и животные, и растительные белки, подчеркнул парламентарий.

«Для того, чтобы полноценно развиваться и расти, детям необходима мясная пища. Поэтому, что касается детей, то не думаю, что адекватный родитель будет специально лишать ребенка мясных продуктов. Здесь вопрос к психическому статусу тех родителей, которые морят детей голодом. Причем информация такая уже появлялась, что ребенка заморили голодом. Но там немножко другое было, там какой-то солнечной энергией должен был ребенок питаться. Просто сумасшедшие родители. Что касается веганства, это, конечно, тоже не подходит для ребенка ни в коем случае. До 18 лет нужно питаться полноценно, а дальше взрослый человек сам решает, что ему кушать, что не кушать. И в этом отношении, конечно, родители должны делать все, чтобы их ребенок питался полноценно», — заключил Леонов.

До этого политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко сообщил изданию «Абзац», что обратился в Госдуму с инициативой признать пропаганду вегетарианства экстремизмом и запретить в России.

«Простые объяснения не помогут донести до людей, что вегетарианство может быть опасно, особенно для молодого организма. Самый правильный выход здесь – это признать пропаганду вегетарианства экстремизмом наравне с ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), — сказал Ярошенко.

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