Ремонтник украл у клиентки более 140 тыс. рублей и технику у помощника

В Благовещенске мужчину обвиняют в краже денег у клиентки под предлогом ремонта

Мастера по ремонту из Благовещенска обвинили в кражах у клиентов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, ранее судимый мужчина в 2024 году договорился с женщиной на выравнивание полов в ее квартире, речь шла только о двух комнатах. Клиентка на время работ переехала.

«Положившись на порядочность мастера, она предоставила ему ключи от входной двери и полную свободу действий, в том числе в приобретении строительных материалов», – поделились в ведомстве.

Позже специалист стал затягивать работы, уговорил клиентку выровнять полы во всей квартире и переустановить сантехнику на кухне. Помимо этого, в течение двух месяцев он получал от женщины деньги. В результате он не выполнил работу в полном объеме и получил от клиентки более 140 тысяч рублей.

Позже он украл у другого клиента коробки с нагревательными матами. Еще одну кражу он совершил у своих помощников. Мужчина проживал с ними и, пока коллег не было, он украл у них технику и велосипед.

Ремонтника разыскали и задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.

«Свою вину в совершении инкриминируемых преступлений он признал полностью и раскаялся в содеянном», – сообщается в публикации.

Расследование дела завершено, материалы переданы в суд.

Ранее россиянин украл и продал машину, которая мешала ему подъезжать к гаражу.