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Башмет назвал важным обучение менеджеров в области академической культуры

Башмет: новые руководители ряда музеев дадут новый импульс своим учреждениям
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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Тема появления, обучения, развития менеджеров в области академической культуры сейчас невероятно важна. Об этом, комментируя назначение новых руководителей ряда музеев, рассказал дирижер и альтист Юрий Башмет.

По его мнению, это и есть «культурный код» страны. Он считает, что для появления настоящих достижений очень важны менеджеры, которые своей работой способствуют появлению нового.

«Я очень рад, что программа «Высшая школа управления в сфере культуры», которая реализуется с февраля 2024 года уже дает такие положительные и видимые результаты. Я хорошо знаком с многими руководителями, которые только что были назначены», — сказал Башмет.

Он выразил уверенность в том, что они смогут придать новый импульс в развитии своих учреждений.

«С кем-то лично я пока не знаком, но думаю, что это не на долго. Я очень много езжу по стране с концертами, фестивалями, специальными проектами и вижу, насколько сейчас самым простым людям важна культурная среда академического искусства. Какой невероятный запрос у них на это есть», — добавил дирижер.

Он считает, что в текущий момент людям важно очень искреннее и личностное сотворчество в концертных залах.

«Это дает и нам на сцене, и зрителям в зале невероятное единение и наполняет души смыслом. Хочу пожелать всем назначенным руководителям успехов в своей работе и важно не забывать, что, зачем и для кого мы работаем, думать о людях и любить людей. Тогда все у нас получится», — заключил Башмет.

Напомним, министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о назначении ряда выпускников кадровой программы «Высшая школа управленцев в сфере культуры» на должности руководителей российских музеев и вузов.

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