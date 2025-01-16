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Бизнесмен из Волгограда перевел лжеброкерам 7,4 млн рублей

В Волгограде предприниматель лишился 7,4 млн рублей из-за лжеброкеров
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Ilya Naymushin/Reuters

Бизнесмен из Волгограда пытался заработать на инвестициях на фондовой бирже и за полтора месяца перевел мошенникам более семи миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 38-летний предприниматель. Мужчина сообщил, что в середине ноября с ним связался неизвестный, который предложил ему заработать на фондовой бирже. Обещая потерпевшему двойную прибыль, лжеброкер под разными предлогами убедил волгоградца совершать переводы на «специализированный» счет.

Полтора месяца бизнесмен переводил аферистам личные сбережения и лишился 7,4 млн рублей. Когда инвестор попытался вывести свои средства и прибыль, его попытки не увенчались успехом, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

До этого сообщалось, что в Москве молодой человек испугался за мать и стал жертвой мошенников. Молодой человек оформил с телефона родительницы кредит на максимальную сумму и перевел ее на «безопасный счет». Займ он получил, воспользовавшись отпечатком пальца спящей матери. После того, как юноша отправил деньги на указанные неизвестным реквизиты, мошенники перестали выходить на связь. Всего молодой человек отдал аферистам 100 тысяч рублей.

Ранее мошенники заставили студентку из Москвы украсть у родителей 9 млн и сбежать из дома.

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