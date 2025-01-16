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Стали известны имена и роли новых фигурантов убийства генерала Кириллова

СК назвал имена и роли еще двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова
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Минобороны РФ

В уголовном деле об убийстве генерала Игоря Кириллова появились новые подозреваемые, которые арендовали в хостеле комнату для исполнителя преступления. Об этом информирует Следственный комитет в Telegram.

Фигурантами являются Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Следователи полагают, что они арендовали комнату в Московской области для Курбанова, который был задержан по делу и должен был скрыться там после теракта. Эта операция была осуществлена по указанию неустановленного куратора, который регулярно переводил деньги на счет Точиева для оплаты комнаты.

Падиев, в свою очередь, лично посетил хостел, где произвел оплату и снял видео обстановки как внутри помещения, так и снаружи. Затем он передал ключи от комнаты Курбанову, как сообщили в СК.

На данный момент Точиев и Падиев задержаны и обвинены в совершении террористического акта организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Следователи обратились в суд с ходатайством об их аресте. В случае признания вины им может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Кириллов погиб 17 декабря. В этот день возле его дома в Москве детонировало взрывное устройство, заложенное в самокат. На следующий день правоохранители задержали предполагаемого подрывника — Ахмаджона Курбонова.

Ранее политолог заявил, что у Трампа могут появиться вопросы к Киеву после трагедии с Кирилловым.

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Убийство генерала Кириллова
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