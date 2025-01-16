Мужчина обокрал кубанскую винодельню на 1 млн рублей

В Крымске мужчина ответит в суде за кражу имущества крупной винодельческой компании, ущерб составил около миллиона рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным следствия, 35-летний приезжий находился на территории винодельни и заметил погрузчик и два компрессора. Через знакомых злоумышленник нашел покупателя на технику, вывез ее с завода и доставил новому владельцу.

Общая сумма ущерба составила около одного миллиона рублей. Подозреваемого в краже удалось задержать, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому может грозить до шести лет колонии.

До этого сообщалось, что в Томске задержан сожитель служащей почты, который украл с ее рабочего места 800 тысяч рублей, предназначенных на выплату пенсий. В карманах одежды разыскиваемого был обнаружен пропавший ключ от отделения почтовой связи и часть похищенных оттуда денежных средств в размере 400 тысяч рублей,

Ранее мошенники заставили студентку из Москвы украсть у родителей 9 млн и сбежать из дома.