Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина обокрал кубанскую винодельню на 1 млн рублей

В Краснодарском крае приезжий обокрал винодельню и попался полиции
close
Global Look Press

В Крымске мужчина ответит в суде за кражу имущества крупной винодельческой компании, ущерб составил около миллиона рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным следствия, 35-летний приезжий находился на территории винодельни и заметил погрузчик и два компрессора. Через знакомых злоумышленник нашел покупателя на технику, вывез ее с завода и доставил новому владельцу.

Общая сумма ущерба составила около одного миллиона рублей. Подозреваемого в краже удалось задержать, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому может грозить до шести лет колонии.

До этого сообщалось, что в Томске задержан сожитель служащей почты, который украл с ее рабочего места 800 тысяч рублей, предназначенных на выплату пенсий. В карманах одежды разыскиваемого был обнаружен пропавший ключ от отделения почтовой связи и часть похищенных оттуда денежных средств в размере 400 тысяч рублей,

Ранее мошенники заставили студентку из Москвы украсть у родителей 9 млн и сбежать из дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами