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День Победы назвали одним из главных консолидирующих общество праздников в России

Лектор общества «Знание» Скорняков: День Победы – дань уважения участникам ВОВ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Политика на государственном уровне по сохранению исторической памяти победы в Великой Отечественной войне важна, считает лектор Российского общества «Знание», руководитель департамента международного сотрудничества АНО «Научно-образовательный центр Кузбасс», кандидат политических наук Иван Скорняков.

«План намеченных мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Великой Отечественной войны по итогам прошедшего заседания Российского организационного комитета «Победа» — это наглядный пример системной работы», — сказал он.

Скорняков отметил, что День Победы является одним из главных консолидирующих общество праздников в истории России.

«День Победы стоит в одном ряду с Днем народного единства или Днем России. Его отмечают, потому что Великая Отечественная война коснулась почти каждой семьи», — сказал он.

По мнению Скорнякова, в текущих геополитических реалиях масштабное празднование победы над нацизмом в Великой Отечественной войне с участием дружественных государств показывает миру важность национального праздника для россиян.

«Внутри страны – это дань уважения всем защитникам Отечества, начиная от героев ВОВ и заканчивая современными участниками СВО. Это воспитание молодых поколений через историю, потому что программа мероприятий 80-летия Победы посвящена различным периодам истории и отражает вклад воинов разных эпох - от ополченцев Минина и Пожарского до современных солдат», — сказал он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин провел заседание по подготовке к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

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