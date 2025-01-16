В Томске задержали мужчину, укравшего пенсии почти на миллион рублей

Томской полицией задержан сожитель служащей почты, который украл с ее рабочего места 800 тысяч рублей, предназначенных на выплату пенсий. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В полицию обратилась сотрудница почтового отделения, женщина сообщила, что с ее рабочего места пропали 800 тысяч рублей, которые предназначались на выплату пенсий. В краже она подозревала своего сожителя. Выяснилось, что накануне пара поссорилась, мужчина затаил на возлюбленную обиду. Ночью женщина проснулась и поняла, что кавалер ушел из дома.

Заподозрив неладное, она стала искать ключи от места своей работы и поняла, что они пропали. Тогда заявительница пришла к отделению почтовой связи, не смогла попасть в помещение и вызвала полицию.

Правоохранители установили, что к краже действительно оказался причастен 38-летний сожитель потерпевшей, мужчина находился в федеральном розыске. В течение суток его удалось задержать. В карманах одежды разыскиваемого был обнаружен пропавший ключ от отделения почтовой связи и часть похищенных оттуда денежных средств в размере 400 тысяч рублей, остальные деньги он успел потратить на личные нужды.

Ранее россиянка ограбила семью сожителя и вынесла из дома драгоценности на 1,3 млн рублей.