Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Томске задержали мужчину, укравшего пенсии почти на миллион рублей

В Томске мужчина обокрал сожительницу-почтальона и украл деньги пенсионеров
close
Пресс-служба УМВД России по Томской области

Томской полицией задержан сожитель служащей почты, который украл с ее рабочего места 800 тысяч рублей, предназначенных на выплату пенсий. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В полицию обратилась сотрудница почтового отделения, женщина сообщила, что с ее рабочего места пропали 800 тысяч рублей, которые предназначались на выплату пенсий. В краже она подозревала своего сожителя. Выяснилось, что накануне пара поссорилась, мужчина затаил на возлюбленную обиду. Ночью женщина проснулась и поняла, что кавалер ушел из дома.

Заподозрив неладное, она стала искать ключи от места своей работы и поняла, что они пропали. Тогда заявительница пришла к отделению почтовой связи, не смогла попасть в помещение и вызвала полицию.

Правоохранители установили, что к краже действительно оказался причастен 38-летний сожитель потерпевшей, мужчина находился в федеральном розыске. В течение суток его удалось задержать. В карманах одежды разыскиваемого был обнаружен пропавший ключ от отделения почтовой связи и часть похищенных оттуда денежных средств в размере 400 тысяч рублей, остальные деньги он успел потратить на личные нужды.

Ранее россиянка ограбила семью сожителя и вынесла из дома драгоценности на 1,3 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами