Россиянка обстреляла машину, которая облила ее водой из лужи

В Красноярске девушка обстреляла из пневматики машину, окатившую ее водой из лужи

В Красноярске местная жительница устроила дорожную разборку со стрельбой из-за лужи, девушку случайно облил водой проезжавший мимо автомобиль. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, в сентябре 2024 года 24-летняя девушка ехала на пассажирском сиденье автомобиля с открытым окном, во время движения их опередила другая машина. Пассажирку окатило водой из лужи.

Разозлившись, красноярка достала из сумочки пневматический пистолет и несколько раз выстрелила в авто обидчика. Металлические пули пробили кузов машины, заднюю дверь, фару и стекла. После этого водители транспортных средств остановились для выяснения обстоятельств произошедшего и потерпевший сообщил о случившемся в полицию.

Ущерб составил сто тысяч рублей, в отношении обвиняемой в стрельбе было возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде и частично возместила причиненный ущерб.

Ранее жительница Уссурийска разгромила машину отца, не поздравившего ее с днем рождения.