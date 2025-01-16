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В Москве школьница спасала сбережения семьи и перевела мошенникам 800 тысяч рублей

В Москве школьница отдала мошенникам 800 тысяч рублей
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Shutterstock

Мошенники обманули московскую школьницу и убедили ее перевести на указанные ими счета все накопления семьи. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

С несовершеннолетней связались неизвестные, сначала ей предложили перезаключить договор сотовой связи и продиктовать паспортные данные. Через некоторое время девочке позвонил якобы сотрудник портала «Госуслуги», он сообщил о взломе личного кабинета и возможном хищении сбережений с родительских банковских карт.

По указанию злоумышленников она взяла телефон бабушки и перевела с него 160 тысяч рублей на якобы безопасный счет. Спустя два дня девочка перевела мошенникам еще 640 тысяч рублей с карты матери.

До этого сообщалось, что семилетняя томичка перевела 460 тысяч рублей со счетов родителей ради игровых денег. Девочка играла в онлайн-игру, когда с ней связались неизвестные и предложили приобрести игровую валюту. Выполняя указания «наставника» ребёнок оформила на родителей кредиты и перевела с их счетов деньги аферистам. Девочка играла в оформила на родителей кредиты и перевела с их счетов деньги аферистам.

Ранее нижегородская пенсионерка лишилась миллиона после обвинений в госизмене.

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