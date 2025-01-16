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В Калининграде школьник два часа просидел в канаве, по пояс застряв в грязи

Mash: в Калининграде школьник по пояс застрял в грязи, упав в канаву

В Калининграде помощь спасателей потребовалась мальчику, который упал в яму, оставленную после ремонта трубопровода. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Инцидент произошел на улице Павлика Морозова, 12-летний мальчик возвращался с тренировки, решил срезать путь и упал в канаву. Мальчик по пояс застрял в грязи, в течение двух часов его пытались вызволить прохожие.

Освободить ребенка удалось спасателям, медицинская помощь школьнику не потребовалась. По словам его матери, две недели назад на этом участке ремонтировали трубопровод, с одной стороны канаву огородили, с другой она осталась открытой.

В начале декабря прошлого года сообщалось, что в Кировске Мурманской области школьница провалилась в глубокую яму с водой, присыпанную снегом. Она сумела дозвониться родителям, которые бросились искать дочь. Крики о помощи услышал мужчина, проходивший мимо, он сумел вытащить ребенка из ямы. Предполагается, что яма осталась после работ строителей, которые недавно устанавливали автобусную остановку.

Ранее семейная пара спасла из полыньи тонущего подростка в Рязанской области.

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