Диетолог рассказала, как утолить голод перед сном

Для утоления голода перед сном можно попробовать выпить стакан воды, потому что иногда такое желание может возникать из-за жажды. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, передает Pravda.Ru.

«Если же вы уверены, что голод — настоящая проблема, выбирайте легкие закуски. Например, приготовьте омлет или перекусите небольшим количеством белкового продукта, такого как йогурт без сахара или творог. Порции должны быть небольшими и не включать сладкие добавки, такие как ягоды или варенье», — продолжила эксперт.

При этом ложиться спать на голодный желудок Писарева не рекомендует. По ее словам, это может негативно сказаться на качестве сна и привести к затруднениям с засыпанием. Чтобы избежать появления голода ночью, она советует правильно ужинать. В него стоит включать небольшой кусок курицы или рыбы, а также тушеные или запеченные овощи.

Ученые из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете до этого установили, что поздние едоки употребляют больше углеводов и жиров после 17:00. При этом у них наблюдается ухудшение толерантности к глюкозе. Ученые призвали обратить внимание на более ранние ужины как на способ улучшить контроль за уровнем сахара в крови и снизить риски метаболических заболеваний.

Ранее были найдены новые нейроны, регулирующие чувство голода.