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В Дербенте ребенок надел на голову металлический цилиндр и застрял

В Дагестане спасли ребенка, застрявшего головой в металлическом цилиндре
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Телеграм-канал «ЧП КАВКАЗ»

В Дербенте четырехлетний мальчик надел на голову металлический цилиндр и не смог его снять, мальчику потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Кавказ».

В приемное отделение Дербентской центральной городской больницы бригадой скорой помощи был доставлен ребенок, головой застрявший в металлическом цилиндре.

Врачи обратились к спасателям. Чтобы освободить мальчика из ловушки, цилиндр пришлось распиливать. Предмет с головы ребенка сняли, медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Узбекистане спасли мальчика, застрявшего в стиральной машине. Инцидент произошел в микрорайоне Иттифак города Джизак. Маленький мальчик по неосторожности оказался внутри. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Для того, чтобы спасти ребенка, им понадобилось специальное оборудование, ребенка вызволили и передали родителям. Где они находились в момент произошедшего, не уточняется.

Ранее в Архангельске спасли подростка, застрявшего между гаражами.

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