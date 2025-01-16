Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистского карателя из Австрии

ФСБ обнародовала показания повесившего 120 людей австрийца из вермахта Фойербаха
close
РИА Новости

Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовал архивные документы, в которых говорится о нацистском карателе из Австрии Мартине Фойербахе, участвовавшем в казнях людей.

Фойербах родился в 1915 году в Вюрцбурге под Веной в семье столяра. Он получил после восьми классов школы и трех лет ремесленного училища профессию сапожника. В августе 1935 года Фойербах вступил во 2-й штурмовой отряд 69-го полка штурмовиков в Вене. В то время национал-социалистическая партия Австрии действовала нелегально на территории страны. Весной 1937 года Фойербаха арестовали за организацию в своей сапожной мастерской нелегального собрания австрийских нацистов. Он был приговорен к семи годам тюрьмы. В марте 1938 года, после включения Австрии в состав Германии, Фойербаха выпустили из тюрьмы. Он стал служить в СА (военизированные формирования гитлеровской партии НСДАП), где ему присвоили звание оберштурмфюрера СА.

В октябре 1939 года Фойербах вступил в ряды вермахта, в 134-й запасной пехотный полк. Поскольку он был сыном ветерана, погибшего в Первую мировую войну, его затем зачислили в 3-й батальон «полка особого назначения по охране железнодорожных эшелонов», дислоцировавшийся в Вене.

В марте 1944 года советские солдаты в ходе боев за освобождение Керчи взяли Фойербаха в плен. Тогда он был штабс-ефрейтором 213-го пехотного полка 73-й пехотной дивизии вермахта. Во время допросов выяснилось, что австриец лично повесил 120 человек, отрубил головы 80 людям, десять из них казнил путем отсечения конечностей, двоих пригвоздил за руки и за ноги. Как установили «смершевцы» в ходе следствия, он совершал преступления на территории Австрии, Польши, Югославии и СССР.

В обнародованной ФСБ справке Отдела контрразведки «Смерш» Отдельной Приморской армии говорится, что Фойербах «как палач является экземпляром, выходящим за рамки всего известного нам до сих пор в этой области».

Ранее ФСБ рассекретила материалы о расправах гитлеровцев над мирными жителями Смоленской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами