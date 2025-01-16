ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистского карателя из Австрии

Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовал архивные документы, в которых говорится о нацистском карателе из Австрии Мартине Фойербахе, участвовавшем в казнях людей.

Фойербах родился в 1915 году в Вюрцбурге под Веной в семье столяра. Он получил после восьми классов школы и трех лет ремесленного училища профессию сапожника. В августе 1935 года Фойербах вступил во 2-й штурмовой отряд 69-го полка штурмовиков в Вене. В то время национал-социалистическая партия Австрии действовала нелегально на территории страны. Весной 1937 года Фойербаха арестовали за организацию в своей сапожной мастерской нелегального собрания австрийских нацистов. Он был приговорен к семи годам тюрьмы. В марте 1938 года, после включения Австрии в состав Германии, Фойербаха выпустили из тюрьмы. Он стал служить в СА (военизированные формирования гитлеровской партии НСДАП), где ему присвоили звание оберштурмфюрера СА.

В октябре 1939 года Фойербах вступил в ряды вермахта, в 134-й запасной пехотный полк. Поскольку он был сыном ветерана, погибшего в Первую мировую войну, его затем зачислили в 3-й батальон «полка особого назначения по охране железнодорожных эшелонов», дислоцировавшийся в Вене.

В марте 1944 года советские солдаты в ходе боев за освобождение Керчи взяли Фойербаха в плен. Тогда он был штабс-ефрейтором 213-го пехотного полка 73-й пехотной дивизии вермахта. Во время допросов выяснилось, что австриец лично повесил 120 человек, отрубил головы 80 людям, десять из них казнил путем отсечения конечностей, двоих пригвоздил за руки и за ноги. Как установили «смершевцы» в ходе следствия, он совершал преступления на территории Австрии, Польши, Югославии и СССР.

В обнародованной ФСБ справке Отдела контрразведки «Смерш» Отдельной Приморской армии говорится, что Фойербах «как палач является экземпляром, выходящим за рамки всего известного нам до сих пор в этой области».

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