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Женщина приготовила кекс с мышьяком на Рождество и отравила шестерых родственников

В Бразилии женщина отравила шестерых родственников рождественским кексом
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Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul

В Бразилии женщина приготовила кекс с мышьяком и отравила своих родственников, передает CNN.

Семья из города Торрес в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны отравилась в канун Рождества. В полиции рассказали, в момент подачи рождественского кекса за столом находились семеро человек, шестеро из которых попробовали блюдо, приготовленное невесткой одной из жертв. Как уточняется, женщина не стала есть испеченный ей кекс, остальные отравились и попали в больницу.

6 января стражи порядка задержали подозреваемую, к настоящему времени ей уже предъявлены обвинения. 60-летняя пострадавшая и ее 10-летний внучатый племянник по-прежнему находятся в отделении интенсивной терапии. Судмедэксперты нашли большое количество мышьяка в желудках трех жертв, которые не сумели оправиться после трапезы.

Во время пресс-конференции представители полиции заявили, что яд был подмешан в муку, использовавшуюся для приготовления кекса. Концентрация мышьяка в ней в 2700 раз превышала допустимую норму, что заставило экспертов исключить возможность случайного пищевого отравления.

Ранее россиянин запер в доме жену с семилетним сыном и пытался отравить их газом.

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