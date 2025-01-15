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Девушка с сайта знакомств помогла аферистам украсть у россиянина 4 млн рублей

В Курской области мужчина лишился 4 млн рублей после знакомства с девушкой
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Ilya Naymushin/Reuters

В Железногорском районе Курской области мужчина поверил девушке с сайта знакомств и отдал лжеброкерам 4 млн рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 44-летний житель Курска. Мужчина сообщил, что познакомился в сети с девушкой, между ними завязалась переписка. В ходе общения новая знакомая сообщила, что живет в Петербурге, работает бухгалтером и готова помочь новому приятелю получить дополнительный доход.

С потерпевшим связался «брокер», который рассказал о способах заработка на инвестициях. Под диктовку аферистов мужчина установил на телефон необходимые для биржевых торгов приложения, а также внес сначала небольшие суммы на депозит.

Затем мошенники требовали вносить гораздо больше денег. Для убедительности демонстрировали доходы и даже разово помогли вывести 85 тысяч рублей. В общей сложности россиянин перевел лжеброкерам 4 млн рублей, а когда не смог вывести деньги, понял, что его обманули.

Ранее в Подмосковье пенсионер перевел аферистам более 15 млн рублей, поверив во взлом «Госуслуг».

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