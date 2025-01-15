Мужчина воровал эротические журналы из киоска, потому что стеснялся их покупать

В Польше задержали мужчину, который воровал журналы порнографического содержания из одного и того же киоска, сообщает полиция Зелёна-Гуры.

Первый инцидент произошел в Бабимосте 13 декабря. Владелец торговой точки рассказал полицейским, что неизвестный разбил витрину киоска, а затем вытащил через отверстие эротические журналы. Тогда его поймать не удалось, но 6 января он совершил очередную кражу и был задержан в Сулехуве.

Вором оказался 32-летний местный житель, который уже стоял на учете в полиции и признался, что трижды взламывал киоск ради журналов, которые стеснялся покупать. Таким образом он похитил печатной продукции на 3 тыс. злотых (74 тыс. рублей). Его обвинили в краже со взломом, теперь из-за пристрастия к эротике вору грозит до 10 лет тюрьмы.

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