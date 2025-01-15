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Невеста подала в суд на салон из-за платья, которое разошлось прямо на свадьбе

В Петербурге девушка подала в суд на свадебный салон из-за испорченного платья
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Shutterstock

В Петербурге девушка потребовала деньги у свадебного салона после того, как на празднике у нее сломалась молния на платье. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Инцидент произошел в апреле прошлого года, но судебное заседание назначили недавно. Истец купила платье за 48 тысяч рублей, но в день свадьбы молния на спине полностью разошлась.

На следующий день после праздника девушка обратилась в салон, там ей вернули 8,7 тысячи рублей. Однако клиентка обратилась в суд, так как хочет взыскать стоимость платья, штраф и моральный вред, который она оценила в 100 тысяч рублей.

«В день свадьбы я испытала сильный стресс и была публично унижена: гости и проходящие мимо люди видели мое нижнее белье и меня полуголой», – поделилась истец.

Известно, что девушка стала фигуранткой еще одного разбирательства. Во время визита в ресторан официант пролил вино на истца и ее супруга. Из-за пролитого напитка ее одежда была испорчена.

Ранее Лана Дель Рей впервые показала свадебное платье с тайного торжества.

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