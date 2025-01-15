Тюменцы оборудовали на чердаке многоэтажного дома сауну

В Тюмени местные жители перепланировали чердак и открыли на нем сауну. Об этом сообщает прокуратура региона.

Собственники двух квартир дома убрали стену между помещениями, затем на чердаке обустроили еще одну комнату и сауну. В помещение можно было попасть из одной из квартир. При этом владельцы не согласовывали перепланировку. Позже собственники продали квартиру другим людям, которые восстановили стену, но выход на чердак остался.

Спустя некоторое время местная жительница обратилась в прокуратуру и рассказала о «дополнительных» помещениях. Сотрудники ведомства провели проверку.

«Наличие в многоквартирном доме сауны противоречит требованиям действующего законодательства о пожарной безопасности», – сообщается в публикации.

Суд обязал собственника привести чердак в первоначальное состояние в соответствии с техническим планом. Прокуратура контролирует исполнение решения инстанции.

Ранее ученые из больницы в Бирмингеме назвали опасное последствие длительного посещения сауны.