Хуснуллин отметил рост интереса россиян к автомобильным путешествиям

Россияне стали чаще выбирать для поездок автомобильные путешествия. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

В пример он привел двукратный рост трафика на трассе М-12 «Восток» в новогодние каникулы по сравнению с рабочими днями.

«С 29 декабря по 8 января увеличилось не только число проездов, но и средняя протяженность маршрутов, а также суммарное количество пройденных километров. За это время автомобилисты проехали по М-12 более 822 600 раз – на 12 % больше, чем в тот же период год назад», — отметил Хуснуллин.

По его словам, водители преодолели около 125 млн км, что на 39% превышает показатели предыдущего аналогичного периода. При этом он уточнил, что средняя протяженность маршрута составила 151 км, что на 23% выше по сравнению с прошлым годом.

«Выбор автомобилистов понятен. Скоростные платные дороги существенно сокращают время в пути, а также наиболее комфортны. Удобство на М-12 создают многофункциональные зоны дорожного сервиса. Сейчас на трассе их 24», — сказал он.

Кроме того, Хуснуллин добавил, что на дорогах «Автодора» есть устойчивая мобильная связь, а для непредвиденных ситуаций – служба аварийных комиссаров, работающая в любое время суток.