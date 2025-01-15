Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хуснуллин отметил рост интереса россиян к автомобильным путешествиям

Хуснуллин назвал платные дороги одной из причин роста числа автомобильных поездок
close
Телеграм-канал Марата Хуснуллина

Россияне стали чаще выбирать для поездок автомобильные путешествия. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

В пример он привел двукратный рост трафика на трассе М-12 «Восток» в новогодние каникулы по сравнению с рабочими днями.

«С 29 декабря по 8 января увеличилось не только число проездов, но и средняя протяженность маршрутов, а также суммарное количество пройденных километров. За это время автомобилисты проехали по М-12 более 822 600 раз – на 12 % больше, чем в тот же период год назад», — отметил Хуснуллин.

По его словам, водители преодолели около 125 млн км, что на 39% превышает показатели предыдущего аналогичного периода. При этом он уточнил, что средняя протяженность маршрута составила 151 км, что на 23% выше по сравнению с прошлым годом.

«Выбор автомобилистов понятен. Скоростные платные дороги существенно сокращают время в пути, а также наиболее комфортны. Удобство на М-12 создают многофункциональные зоны дорожного сервиса. Сейчас на трассе их 24», — сказал он.

Кроме того, Хуснуллин добавил, что на дорогах «Автодора» есть устойчивая мобильная связь, а для непредвиденных ситуаций – служба аварийных комиссаров, работающая в любое время суток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами