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Врач назвал три главные пищевые добавки для долголетия

Daily Mail: магний, протеин и коллаген помогают сохранить молодость

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Depositphotos

Магний, протеиновый порошок и коллаген помогают сохранить здоровье мозга, кожи, костей и органов на долгие годы. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский доктор Мохаммед Энаят, микрохирург и исследователь в области оптимизации функционального состояния организма.

Врач объяснил, что прием магния полезен для костей, сердца и мозга. Обследование сотен пациентов в клинике доктора Энаята показало, что дефицит этого минерала встречается довольно часто. Люди с недостатком магния в организме могут испытывать нервозность, проблемы со сном и мышечные спазмы. Эксперт подчеркнул, что восполнить дефицит магния можно не только с помощью добавок, но и путем изменения рациона. Этим полезным веществом богаты орехи, семечки, макрель и бананы.

Энаят добавил, что для роста и восстановления организму необходим белок. Врач уточнил, что в организме человека все ферменты (молекулы белковой природы, производимые клетками) основаны на пищевом протеине. Ферменты помогают усваивать питательные вещества, воспроизводить ДНК и уничтожать токсины в печени. Белок также выступает основным строительным материалом для волос, ногтей, костей и кожи.

По словам врача, вид протеиновой добавки нужно подбирать в зависимости от цели. Для роста мышц и укрепления костей подойдет обычный сывороточный протеин, а для повышения тонуса кожи — коллаген. Это фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилий, костей, хрящей, дермы). Добавки из животного коллагена производят, перерабатывая хрящи, суставы и шкуры. Морской коллаген получают из кожи рыб, таких как треска и минтай.

Доктор добавил, что существуют белковые добавки, улучшающие работу органов пищеварительного тракта. К ним относятся порошки на основе перемолотого гороха.

Ранее ученая заявила, что биологическое бессмертие невозможно.

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