Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Виртуальный ухажер Даниэл украл у пенсионерки 2,5 млн рублей

В ЕАО приятель с сайта знакомств оставил пенсионерку без денег
close
Shutterstock

Пожилая жительница Облучья лишилась накоплений и оформила крупный кредит, чтобы получить подарок от возлюбленного с сайта с знакомств. Об этом сообщает УМВД по ЕАО.

В правоохранительные органы обратилась 64-летняя пенсионерка, которая рассказала, что познакомилась в сети с иностранцем, который представился Даниэлем, между ними завязалась переписка. Новый приятель сообщил, что хочет отправить россиянке подарок, но за его транспортировку ей придется заплатить 35 тысяч рублей.

На электронную почту жительнице Облучья пришло письмо о том, что посылка отправлена и нужно перевести деньги. Женщина на указанный номер банковской карты перевела необходимую сумму. Спустя время в мессенджере с ней связался курьер и сообщил, что возникли проблемы с доставкой, уточнив, что в посылку отправитель положил 200 тысяч долларов и нужно оплатить 13 000 рублей на конвертацию денежных средств.

В течение месяца пожилая женщина переводила различные суммы, занимала деньги у знакомых и оформила кредит на 350 тыс рублей. В общей сложности за несуществующий подарок она перевела аферисту 2,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее девушка с сайта знакомств помогла аферистам украсть у россиянина 4 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами