Виртуальный ухажер Даниэл украл у пенсионерки 2,5 млн рублей

Пожилая жительница Облучья лишилась накоплений и оформила крупный кредит, чтобы получить подарок от возлюбленного с сайта с знакомств. Об этом сообщает УМВД по ЕАО.

В правоохранительные органы обратилась 64-летняя пенсионерка, которая рассказала, что познакомилась в сети с иностранцем, который представился Даниэлем, между ними завязалась переписка. Новый приятель сообщил, что хочет отправить россиянке подарок, но за его транспортировку ей придется заплатить 35 тысяч рублей.

На электронную почту жительнице Облучья пришло письмо о том, что посылка отправлена и нужно перевести деньги. Женщина на указанный номер банковской карты перевела необходимую сумму. Спустя время в мессенджере с ней связался курьер и сообщил, что возникли проблемы с доставкой, уточнив, что в посылку отправитель положил 200 тысяч долларов и нужно оплатить 13 000 рублей на конвертацию денежных средств.

В течение месяца пожилая женщина переводила различные суммы, занимала деньги у знакомых и оформила кредит на 350 тыс рублей. В общей сложности за несуществующий подарок она перевела аферисту 2,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее девушка с сайта знакомств помогла аферистам украсть у россиянина 4 млн рублей.