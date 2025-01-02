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Казанские врачи спасли ребенка с иглой в печени

В Казани врачи спасли ребенка с иглой в печени
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Телеграм-канал ДРКБ Казань

В Казани спасли мальчика, который во время игры напоролся на иглу. Об этом сообщает Telegram-канал «ДРКБ Казань».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 28 декабря в Набережных Челнах. В медицинское учреждение поступил ребенок, который случайно напоролся на иглу во время игры. Острый предмет прошел сквозь плевральную полость и проник в печень. Ситуацию оценили как крайне редкую и опасную.

Пострадавшего срочно госпитализировали в хирургическое отделение. После консилиума врачей было принято решение направить ребенка в Казань. Для транспортировки малолетнего в Набережные Челны выехали реаниматолог и хирург.

Ребенка доставили в казанскую клинику и прооперировали с помощью магнита. Медики аккуратно извлекли иглу из печени через небольшой разрез.

Операция прошла успешно. Информации о текущем состоянии ребенка не поступало.

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