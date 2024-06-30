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В Оренбурге мужчина с ножом избил подростка из-за неработающей видеокарты

Shot: в Оренбурге мужчина избил юношу-продавца из-за неработающей видеокарты

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В Оренбурге подростка, подрабатывающего компьютерным мастером, жестоко избили из-за неработающей видеокарты. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

17-летний житель Оренбурга занимается ремонтом компьютеров на дому и продает комплектующие. В один из дней к нему в квартиру ворвался недовольный покупатель. Мужчина был вооружен ножом и заявил, что юноша продал ему бракованную видеокарту.

Дебошир дважды ударил молодого человека ножом в ногу и сильно избил. Пострадавший сумел вызвать себе скорую помощь, по словам юноши злоумышленника задержали, но спустя некоторое время отпустили. Оренбуржец обратился с заявлением в Следственный комитет.

До этого в Бурятии компания подростков напала на девушку. Молодые люди избивали пострадавшую несмотря на то, что она падала. По данным источника, один школьник продемонстрировал раны на своих руках, которые он получил во время избиения. Сообщается также, что девушку обрили. Мотивы нападавших неизвестны, это предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее в Челябинске подросток сломал челюсть пассажиру трамвая из-за замечания.

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