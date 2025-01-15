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Россиянин забрался в чужой дом и украл итальянский костюм, кусок сала и два телевизора

В Курке мужчина украл из чужого дома итальянский костюм, кусок сала и телевизоры
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Global Look Press

В Курске местного жителя Вячеслава Николаенко, ранее неоднократно судимого за кражи и разбой, вновь признали виновным в аналогичном преступлении. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

Согласно материалам дела, в мае 2023 года мужчина проник в чужой дом и украл оттуда более десятка вещей. Среди добычи вора оказались два телевизора, трое наручных часов, куски свинины и сала по полтора килограмма каждый, 12 килограммов мяса птицы, копилка с монетами номиналом десять рублей, мужской итальянский костюм из шерсти, крепкий алкоголь (виски, бренди, коньяк, водка) и другие предметы.

Ущерб, который нанес рецидивист потерпевшему, составил около 380 тысяч рублей.

В суде курянин свою вину не признал.

Суд приговорил Николаенко к двум годам лишения свободы в колонии особого режима.

Ранее в Уфе женщина ограбила прохожего, которому стало плохо на улице.

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