В Уфе женщина ограбила прохожего, которому стало плохо на улице

В Уфе женщина украла телефон у мужчины, которому стало плохо и попала на видео

В Уфе прохожая украла телефон у мужчины, которому стало плохо и скрылась. Об этом сообщается в Telegram-канале «Плохие новости Уфы».

Инцидент произошел в микрорайоне Инорс возле многоэтажки по улице Валерия Лесунова. Произошедшее попало на видео, на кадрах ролика, который распространили в сети, видно, как молодой мужчина, покачиваясь, стоит около машины. За ним наблюдает женщина, в какой-то момент незнакомка подходит к человеку, которому требуется помощь, забирает у него мобильный телефон и уходит. Мужчина делает еще несколько шагов и теряет сознание.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, о его состоянии ничего неизвестно.

До этого сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области пьяный юноша размахивал ножом и угрожал прохожим, которые не дали ему закурить. В этот момент мимо проезжал наряд Росгвардии, хулигана удалось скрутить и доставить в отдел полиции, холодное оружие у него изъято. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее прохожие поймали грабителя, который выхватил у москвички телефон.