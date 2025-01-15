В Петербурге сотрудник магазина избил вора до разрыва селезенки

В Колпино мужчина пытался украсть из магазина алкоголь и попал в больницу с разрывом селезенки. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в торговой точке по улице Новгородской, местный житель пытался украсть из магазина алкоголь, его заметил замдиректора и решил остановить. Он отобрал у вора спиртное и жестоко избил его. Злоумышленник отправился домой, где ему стало плохо, скорую помощь пострадавший вызвал лишь на следующий день.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностированы закрытая травма живота и разрыв селезенки. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 26-летнего сотрудника магазина задержали.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области сотрудница полиции, находящаяся в декрете, задержала магазинного грабителя. Директор магазина сообщил о произошедшем в полицию, и в отношении 32-летнего грабителя возбудили уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее россиянин украл из магазина 16 пачек сыра, часть съел, а остальное раздал соседям.