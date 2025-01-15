Россиянка лишилась квартиры из-за мошенников

Жительница города Бор Нижегородской области за неделю общения с мошенниками продала квартиру и осталась без накоплений. Об этом сообщает УМВД региона.

С 58-летней женщиной связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что злоумышленники пытаются совершить переводы с банковского счета россиянки. Для сохранения сбережений, их необходимо срочно перевести на «безопасный счет» и продать квартиру, на которую также якобы нацелились преступники.

За восемь дней потерпевшая избавилась от недвижимости, а вырученные от продажи 1,7 млн рублей перевела на указанные ей счета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что в Подмосковье 65-летний мужчина отдал аферистам более 15 миллионов рублей, поверив в блокировку банковских счетов. Неизвестные представлялись пенсионеру сотрудниками ФСБ и Центробанка. По их словам, кто-то якобы взломал аккаунт москвича на «Госуслугах» и заблокировал счета. Аферисты также убедили пострадавшего продать квартиру, но у нанятого для этого риелтора возникли сомнения, поэтому он обратился в полицию.

Ранее нижегородская пенсионерка лишилась миллиона после обвинений в госизмене.