Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка лишилась квартиры из-за мошенников

В Нижегородской области мошенники оставили пенсионерку без денег и квартиры
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница города Бор Нижегородской области за неделю общения с мошенниками продала квартиру и осталась без накоплений. Об этом сообщает УМВД региона.

С 58-летней женщиной связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что злоумышленники пытаются совершить переводы с банковского счета россиянки. Для сохранения сбережений, их необходимо срочно перевести на «безопасный счет» и продать квартиру, на которую также якобы нацелились преступники.

За восемь дней потерпевшая избавилась от недвижимости, а вырученные от продажи 1,7 млн рублей перевела на указанные ей счета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что в Подмосковье 65-летний мужчина отдал аферистам более 15 миллионов рублей, поверив в блокировку банковских счетов. Неизвестные представлялись пенсионеру сотрудниками ФСБ и Центробанка. По их словам, кто-то якобы взломал аккаунт москвича на «Госуслугах» и заблокировал счета. Аферисты также убедили пострадавшего продать квартиру, но у нанятого для этого риелтора возникли сомнения, поэтому он обратился в полицию.

Ранее нижегородская пенсионерка лишилась миллиона после обвинений в госизмене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами