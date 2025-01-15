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В Челябинске детдомовец вонзил нож в грудь старшекласснику

В Челябинске воспитанник детского дома напал с ножом на подростка
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Pexels

В Курчатовском районе Челябинска устанавливаются обстоятельства конфликта двух воспитанников детского дома, ссора закончилась поножовщиной. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 14 января в социальном учреждении на улице Солнечной. Двое воспитанников детского дома поссорились, в ходе конфликта 15-летний юноша схватил нож и вонзил лезвие в грудь 16-летнему оппоненту.

Подростков удалось разнять, пострадавшего госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мотивы нападения устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Тульской области пьяный 15-летний подросток жестоко избил отчима. Юноша был в гостях у сожителя своей матери. Школьник распивал с отчимом спиртные напитки, в какой-то момент между ними возникла ссора, быстро переросшая в драку. В ходе конфликта подросток несколько раз ударил мужчину по голове, спасти избитого не удалось. Подозреваемого в нападении задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее на Алтае 16-летний подросток ударил сверстника ножом в спину.

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