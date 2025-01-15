Около 700 тысяч человек посетили катки «Зимы в Москве» в новогодние каникулы

Более 10 тысяч человек посетили каток в кинопарке «Москино» с 30 декабря

Почти 700 тыс. человек посетили московские катки в новогодние праздники в рамках проекта «Зима в Москве», сообщается на сайте mos.ru.

Как отметил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, с 30 декабря катки в московских парках посетили более 250 тыс. человек.

«Также более 10 тыс. человек посетили катки в кинопарке «Москино» и приняли участие в конкурсах и мастер-классах», — сказал он.

Каток на территории кинопарка «Москино» будет работать для посетителей до 1 марта.

Каток на ВДНХ в новогодние праздники посетили более 152 тыс. человек, а более 5 тыс. человек встретили там 2025 год.

Открывшийся в конце декабря каток на территории Дворца пионеров на Воробьевых горах уже посетили почти 10 тыс. человек.

Также с 1 по 8 января более 30 тыс. человек посетили каток на территории спорткомплекса «Лужники». Для посетителей на катке работают зоны проката и хранения вещей, кафе, фотозоны и выставка зимнего спортивного инвентаря разных времен.

Всего в новогодние праздники на 110 окружных катках с искусственным льдом в новогодние каникулы прошло более 480 мероприятий, в которых приняли участие более 115 тыс. человек.

Напомним, в Москве работают более чем 20 бесплатных катков «Московских сезонов». На катках работают камеры хранения, пункты заточки и аренды коньков. Самые крупные площадки находятся в районах Марьино, Коптево, Вешняки, Теплый Стан и Щукино.