Казаки установили поклонный крест на месте боев в ДНР

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, атаман Волжского казачьего войска Константин Давитьян и атаман Северо-Западного казачьего войска Максим Бугой по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла установили поклонный крест на месте тяжелых боев на территории ДНР, сообщается в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества.

Как отметил Кузнецов, поклонный крест является символом веры.

«Этот символ веры защитит наших бойцов и приблизит нашу общую победу», — сказал он.

Настоятель храма в честь иконы Божий Матери «Взыскание Погибших» в Самаре Михаил Жегалин, прошедший срочную службу в воздушно-десантных войсках, совершил чин освящения честного животворящего креста Господня.

Ранее, в декабре, казаки, офицеры центрального штаба и всероссийский атаман установили казачий поклонный крест в Запорожской области в память о погибших казаках.