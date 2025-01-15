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Казаки установили поклонный крест на месте боев в ДНР

Атаман Кузнецов: поклонный крест защитит бойцов и приблизит победу
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Телеграм-канал «Всероссийское Казачье Общество»

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, атаман Волжского казачьего войска Константин Давитьян и атаман Северо-Западного казачьего войска Максим Бугой по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла установили поклонный крест на месте тяжелых боев на территории ДНР, сообщается в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества.

Как отметил Кузнецов, поклонный крест является символом веры.

«Этот символ веры защитит наших бойцов и приблизит нашу общую победу», — сказал он.

Настоятель храма в честь иконы Божий Матери «Взыскание Погибших» в Самаре Михаил Жегалин, прошедший срочную службу в воздушно-десантных войсках, совершил чин освящения честного животворящего креста Господня.

Ранее, в декабре, казаки, офицеры центрального штаба и всероссийский атаман установили казачий поклонный крест в Запорожской области в память о погибших казаках.

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