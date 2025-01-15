Россиянин вернулся с работы и нашел в квартире спящего вора

В Нижегородской области вор пробрался в квартиру и заснул

В Арзамасе задержали вора, который пробрался в квартиру и лег спать. Об этом сообщается в Telegram-канале News NN.

Житель Арзамаса вернулся домой с работы и обнаружил в квартире спящего незнакомца, рядом с ним лежали приготовленные для похищения деньги, медикаменты, средства гигиены и алкоголь. Хозяин квартиры обратился в правоохранительные органы.

Полицейские, прибывшие на вызов, разбудили вора. Задержанный сообщил, что проник в помещение, отжав оконную раму, собрал вещи, выпил найденный в доме алкоголь, но не рассчитал сил, прилег и крепко заснул прямо на месте преступления. Известно, что подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина разгромил магазин, он выкрикивал имя «Валера», переворачивал мебель и стойки с женской одеждой, упал и заснул, уткнувшись в платья. Наряд вневедомственной охраны задержал 41-летнего гражданина, сумма причиненного им ущерба устанавливается.

Ранее россиянин уснул в ресторане, обокрал его, а потом пришел устраиваться туда на работу.