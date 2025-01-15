Пенсионерка впала в кому, порезавшись консервной банкой

Daily Mail: в Британии женщина порезалась консервной банкой и впала в кому

Банка от крабового мяса стала причиной заражения пожилой британки бактерией, пожирающей плоть. Об этом сообщает Daily Mail.

63-летняя жительница Великобритании Сью Уитли мыла консервную банку из-под крабового мяса и случайно порезалась. Не обратив внимания на травму, пенсионерка заклеила порез пластырем. Спустя две недели она почувствовала резкую боль в плече, а еще через некоторое время ее состояние сильно ухудшилось. Пенсионерку экстренно госпитализировали.

«Я испытывала сильную боль во всем теле, и на следующее утро кожа всей моей правой руки стала черной, цвета синяков, и через нее начала просачиваться бесцветная жидкость», — рассказала женщина.

Врачи диагностировали у пострадавшей некроз тканей, в организм пациентки попала бактерия, пожирающая плоть. Женщине пришлось перенести несколько операций. Во время одного из хирургических вмешательств она впала в кому на 10 дней. Медикам удалось спасти жизнь британки, ей удалось полностью восстановиться.

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