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В Подмосковье пенсионер перевел аферистам более 15 млн рублей, поверив во взлом «Госуслуг»

В Подмосковье пенсионер отдал мошенникам более 15 млн рублей
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Shutterstock

В Подмосковье 65-летний мужчина отдал аферистам более 15 миллионов рублей, поверив в блокировку банковских счетов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные представлялись пенсионеру сотрудниками ФСБ и Центробанка. По их словам, кто-то якобы взломал аккаунт москвича на «Госуслугах» и заблокировал счета.

«Чтобы сохранить сбережения, звонившие убедили пенсионера перевести все свои денежные средства в сумме более 12 млн рублей на указанный ими «безопасный счет», – сообщается в публикации.

Позже неизвестные вынудили москвича продать автомобиль, таким образом сумма увеличилась до более чем 15 миллионов рублей.

Аферисты убедили пострадавшего продать квартиру, но у нанятого для этого риелтора возникли сомнения, поэтому он обратился в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Правоохранители провели необходимые мероприятия, во время которых задержали 22-летнего обнальщика из Белгорода, которому принадлежали счета. На данный момент молодой человек находится под стражей.

Ранее нижегородская пенсионерка лишилась миллиона после обвинений в госизмене.

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