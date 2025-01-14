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Неизвестный устроил взрыв в пункте выдачи заказов в Иркутской области

Мужчина в маске устроил взрыв в пункте выдачи заказов в Черемхово

В Иркутской области разыскивают неизвестного, устроившего взрыв в ПВЗ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Кобзев.

Инцидент произошел вечером 14 января в пункте выдачи заказов Wildberries в Черемхово. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, мужчина в черном зашел в помещение ПВЗ с бутылкой с зажигательной смесью, поставил ее на пол и поджег.

Злоумышленник спрятался за дверью и покинул место происшествия уже после начавшегося пожара. В результате взрыва были повреждены стекла и перегородки, обошлось без пострадавших.

«На месте работает мэр города Черемхово и все оперативные службы. Сегодня главная задача — найти нарушителя», — подчеркнул губернатор.

Ранее в Петербурге задержали пенсионерку, подозреваемую во взрыве банкомата.

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