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В Сиднее в третий раз закрыли пляжи из-за шариков из смеси мыла и наркотиков

Девять пляжей в Сиднее закрыли из-за загрязнения шариками из мыла и наркотиков
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Toby Melville/Reuters

Власти закрыли ряд городских пляжей в австралийском городе Сидней из-за их загрязнения шариками из смеси мыла, растительного масла и наркотических веществ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление муниципалитета района Северные пляжи.

По данным агентства, до этого чиновники уже дважды закрывали пляжи в Сиднее из-за обнаружения на их территории черных и серых шариков. Во время их анализа специалисты выяснили, что данные шарики состоят из смеси отходов жизнедеятельности человека.

В этот раз государственное Агентство по охране окружающей среды ограничило доступ к девяти пляжам, расположенным в северной части города. При этом власти распорядились организовать работы по безопасному устранению загрязнения, а также проверить на их наличие другие участки побережья.

Из заявления следует, что пляжи в Сиднее будут закрыты для посещения местными жителями и гостями города «до дальнейшего уведомления». Более того, людей призвали держаться подальше от пляжей, пока на них не завершатся работы по очистке.

В качестве одной из возможных причин появления шариков из смеси мыла, растительного масла и наркотических веществ на побережье рассматривают попадание в воду стока канализации, которая ведет из Сиднея. Однако специалистам до сих пор не удалось установить, в каком именно месте нечистоты сливаются в океан.

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